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Mike Pence günah çıkartıyor! "Benim ekibimden değil"

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Başkan Donald Trump'ı hedef alan New York Times gazetesindeki isimsiz makaleyi kendi ekibinden kimsenin yazmadığını belirterek bundan kesin olarak emin olduğunu söyledi.

10 Eylül 2018 Pazartesi 07:21
Mike Pence günah çıkartıyor! "Benim ekibimden değil"

Amerikan CBS kanalında yayınlanan "Face The Nation" adlı programa  konuk olan Pence, NYT'deki isimsiz makaleyle ilgili soruları yanıtladı.

Pence, "Açık olayım: Başkan Yardımcısının ekibinden hiç kimsenin bu isimsiz makaleye karışmadığından yüzde yüz eminim. Kendi ekibimi tanıyorum."  değerlendirmesinde bulundu.

"TRUMP GÖREVDEN ALINSIN" TARTIŞMASI HİÇ OLMAMIŞ

Öte yandan Pence, NYT'deki isimsiz makalede Trump'ın görevden alınıp  alınmamasının Beyaz Saray'da görüşüldüğü iddiasına da yanıt verdi.

Böyle bir tartışmanın hiç yapılmadığını ve kendisinin buna  katılmadığını ifade eden Pence, "Hayır. Asla. Neden katılayım ki?" dedi.

"YALAN MAKİNESİ TESTİNE GİRERİM"

Pence ayrıca, eğer gerekirse konuyla ilgili "yalan makinesi" testine gönüllü olarak gireceğini ve bu konuda kendinden emin olduğunu da sözlerine ekledi.

ABD'de NYT gazetesinin "Trump Yönetimi İçindeki Direnişin Bir Parçasıyım" başlıklı isimsiz makaleyi basması Donald Trump yönetiminin sert tepkisini çekmişti.

Makalenin ardından Beyaz Saray'da bu yazının kim tarafından yazılmış  olabileceği tartışılırken, Başkan Yardımcısı Mike Pence, Dışişleri Bakanı Mike  Pompeo, Savunma Bakanı James Mattis ve Trump'ın Özel Kalem Müdürü John Kelly gibi  Trump'a yakın birçok isim, makaleyi sert şekilde eleştirmiş ve metnin kendileri  tarafından yazılmadığını savunan açıklamalar yapmıştı.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 07:21
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