  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs ABD'de Starbucks, çalışanlarına aşı ya da her hafta Kovid-19 testi zorunluğu
Korona Virüs

ABD'de Starbucks, çalışanlarına aşı ya da her hafta Kovid-19 testi zorunluğu

ABD'de Starbucks, çalışanlarına Kovid-19'a karşı aşı yaptırmaları ya da her hafta negatif test sonucu göstermeleri zorunluluğu getiriyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-04 03:38:00 -
ABD'de Starbucks, çalışanlarına aşı ya da her hafta Kovid-19 testi zorunluğu

Kahve devi Starbucks, ABD'deki yaklaşık 220 bin çalışanından Kovid-19 aşısı yaptırıp yaptırmadıklarını 10 Ocak'a kadar bildirmelerini istedi.

Starbucks çalışanları aşı yaptırmamaları durumunda her hafta negatif test sonucu getirmek zorunda kalacak.

Starbucks Operasyon Direktörü John Culver, yaptığı açıklamada, bunun salgının yayılmasını önlemeye yönelik önemli bir adım olduğunu ve duruma göre ilave önlemlere başvurabileceklerini ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay