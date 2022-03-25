ABD'de son koronavirüs bilançosu açıklandı

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, Kovid-19 virüsü tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 43 bin 520 artarak 79 milyon 888 bin 605 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede 1028 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 975 bin 862'ye çıktı.

California, 9 milyon 85 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 6 milyon 717 binden fazla vakayla Teksas ve 5 milyon 868 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 88 bin 476 ile ilk sırada bulunurken Teksas'ta 87 bin 119, Florida'da ise 72 bin 946 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 81,7'sine en az bir doz, yüzde 69,6'sına iki doz aşı uygulandı.

Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 46,3'üne hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 255 milyondan fazla kişiye ilk doz, 217 milyonu aşkın kişiye ikinci doz, 97 milyona yakın kişiye hatırlatma dozu uygulandı.