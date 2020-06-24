  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs

ABD’de son 24 saatte koronadan ölenlerin sayısı açıklandı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 841 artarak 123 bin 500'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-24 17:16:00 -
ABD’de son 24 saatte koronadan ölenlerin sayısı açıklandı

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 35 bin 608 artarak 2 milyon 425 bin 424'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 841 artarak 123 bin 500'e çıktı.

ABD'yi 1 milyon 152 bin 66 vakayla Brezilya, 606 bin 881 vakayla Rusya ve 461 bin 828 vakayla Hindistan izliyor.

Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, salgından en fazla etkilenen eyalet konumunu sürdürüyor.

New York'ta şu ana kadar 412 bin 636 kişiye virüs bulaştı, 31 bin 314 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 191 bine yakın vakayla California ve 173 bine yaklaşan vakayla New Jersey takip ediyor.

ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 29 milyon 571 bini, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 20 bini geçti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Volkswagen Golf
Satılık 2015 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı