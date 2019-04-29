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ABD'de sokakta barbekü yapanlara silahlı saldırı

Baltimore kentinde, sokakta barbekü yapan gruba yönelik silahlı saldırıda, 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı

29 Nisan 2019 Pazartesi 03:42
ABD'de sokakta barbekü yapanlara silahlı saldırı

NEW YORK (AA) - ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinde, sokakta barbekü yapan bir gruba yönelik silahlı saldırıda, 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Baltimore Emniyet Sözcüsü Chakia Fennoy, yaptığı açıklamada, yerel saat 17.00'de (TSİ 24.00), kentin batı bölgesinde silahlı saldırı düzenlendiğine dair ihbar aldıklarını aktardı.

Saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin de yaralandığını belirten Fennoy, yaralıların durumu ya da saldırının nedeni hakkında detaylı bilgi vermedi.

Yerel basındaki haberlerde ise saldırının, sokakta barbekü yapmak için toplanan bir grubu hedef aldığı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 03:42
  1. Baltimore
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