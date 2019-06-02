0553 313 94 23

ABD’de sokak iftarı

ABD'de bulunan Bergen Diyanet Camii, gayrimüslimlerin de katılım sağladığı bir sokak iftarı organize etti.

02 Haziran 2019 Pazar 14:26
ABD’de sokak iftarı

Amerika’nın New Jersey eyaletinde yer alan Bergen Diyanet Camii’nin organize ettiği sokak iftarında bir araya gelen yüzlerce kişi birlikte iftar açtı.

İftar programına gayrimüslimler de katıldı. Ezan sesinin dışarı verilmediği New Jersey’de iftar için canlı ezan okunmasına da müsaade edilmedi. Yoğun ilginin olduğu iftar programından sonra çocuklara özel İngilizce Hacivat-Karagöz gölge oyun gösterisi düzenlendi. Camiyi dolduran Müslümanlar teravih namazının ardından İslam aleminin barışı ve birliği için dua etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 14:26
  1. New Jersey
  2. Bergen Diyanet Camii
  3. sokak iftarı
  4. İftar programı
  5. gayrimüslimler
  6. Ezan sesi
  7. canlı ezan
  8. teravih namazı
  9. İngilizce Hacivat-Karagöz

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    THY'den yılın rekoru
    1. THY'den yılın rekoru
    2. Develi’de Yüz Çocuğa Bayram Sevinci
    3. ikizdere yaylalarınaelektrik..
    4. Teröristlerin kullandığı 3 katlı..
    5. Muş’lu işadamları Bursa’daki iftarda..
    6. Kırşehir’de kaza: 2 yaralı
    7. İran'da Hamaney'e hakaretten..
    8. Kapıkule’de tarihi rekor: tam bin 161..
    9. Köpek korkusundan ağaca çıkan kediyi..
    10. Avşar’ın bayram mesajı
    11. Kars’ta sağanak yağmur caddeleri göle..
    12. Gürkan’ın bayram mesajı
    13. Güngör Caddesi asfaltlanıyor
    14. Mavi Bayraklı plajlar temizleniyor
    15. Gıda imalathanelerine denetim
    16. İş adamı İzzet Gören’in bayram mesajı
    17. Bingöl’de ruhsatsız ve kaçak yapılara..
    18. Kazada hayatını kaybeden eşinin yerine..
    19. Ramazan sohbetleri sona erdi
    20. Başkan Dağtekin’den Ramazan Bayramı..
    21. Antalya çifte bayram yaşayacak
    22. Canik’te bayram seferberliği
    23. İhtiyaç sahiplerinin yaşam umudu..
    24. Demirtaş: “İlkadım’da yaşamak bir..
    25. Mesleki Eğitim ve Halk Eğitim’den..
    26. Dündar yabancı öğrencilerle iftarda..
    27. Gömeç polisi huzur uygulamalarını..
    28. Kuaförlerin bayram yoğunluğu devam..
    29. Uşak’ta fabrika yangınının ardından
    30. Beşiktaş'ın kombine kartları genel..
    Oy avcılığına çıkarken avlandı! Cumhuriyet, Kemal’in maskesini istemeden düşürdü
    Oy avcılığına çıkarken avlandı! Cumhuriyet, Kemal’in maskesini istemeden düşürdü
    Küresel çete yeniden toplandı! İşte Bilderberg'in Türk katılımcıları
    Küresel çete yeniden toplandı! İşte Bilderberg'in Türk katılımcıları
    Ülke karıştı! ABD Büyükelçiliğini ateşe verdiler
    Ülke karıştı! ABD Büyükelçiliğini ateşe verdiler
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    İspanya'dan Türkiye açıklaması: Patriot füzeleri...
    İspanya'dan Türkiye açıklaması: Patriot füzeleri...

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür