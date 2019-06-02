ABD’de sokak iftarı ABD'de bulunan Bergen Diyanet Camii, gayrimüslimlerin de katılım sağladığı bir sokak iftarı organize etti.

Amerika’nın New Jersey eyaletinde yer alan Bergen Diyanet Camii’nin organize ettiği sokak iftarında bir araya gelen yüzlerce kişi birlikte iftar açtı. İftar programına gayrimüslimler de katıldı. Ezan sesinin dışarı verilmediği New Jersey’de iftar için canlı ezan okunmasına da müsaade edilmedi. Yoğun ilginin olduğu iftar programından sonra çocuklara özel İngilizce Hacivat-Karagöz gölge oyun gösterisi düzenlendi. Camiyi dolduran Müslümanlar teravih namazının ardından İslam aleminin barışı ve birliği için dua etti.

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