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ABD'de şok olay! Önce kocasını sonra kendine benzeyen birini öldürdü

ABD'de polis, önce eşini öldürdükten sonra da kendine benzeyen bir kadını da öldüren ve kimliğini çalan Lois Riess isimli kadını tutukladı.

21 Nisan 2018 Cumartesi 10:55
ABD'de şok olay! Önce kocasını sonra kendine benzeyen birini öldürdü

Kocasını öldürdükten sonra kendine benzeyen bir kadını öldürüp kimliğini çalan 56 yaşındaki Lois Riess, Teksas eyaletinin güneyindeki bir tatil köyünde yakalandı. Polis, Riess hakkında geniş çaplı bir insan avı başlatmıştı.

1 AYDIR KAÇIYORDU

Riess eşi David Riess'i öldürdüğü 23 Mart tarihinden bu yana polisten kaçıyordu. Riess'in Minnesota'daki evlerinde eşini öldürdükten sonra Florida'ya gittiği tahmin ediliyor.
59 yaşındaki Pamela Hutchinson, Florida'da Fort Myers sahilinde 9 Nisan'da ölü bulunmuştu.
Minnesota Tevkif Bürosu Riess'e karşı iddianamesinde "Polis soruşturmacıları Pamela Hutchinson'un David Riess'in öldürüldüğü silahla öldürülmüş olabileceğine inanıyor" ifadelerine yer verdi.

MEKSİKA SINIRINDA YAKALANDI

Güvenlik güçleri Riess'i Teksas'taki South Padre Adası tatil mekanında yakaladı. Meksika Körfezi'nde kıyısında yer alan otel Meksika sınırına yaklaşık 45 km mesafede.

KUMAR BAĞIMLISI ÇIKTI

Riess'in Minnesota'da kumar sorunları olduğu ve çevresinde "Şansızlıklar serisi Lois" olarak bilindiği söylendi.
Riess'in kocasını öldürmeden önce iş yerinden 11 bin dolar çaldığı sanılıyor. FBI istatistiklerine göre ABD'de her 10 cinayetten birinin faili kadın.

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 10:55
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