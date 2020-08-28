ABD'de şok: Bir kişi ikinci kez koronavirüse yakalandı! 'Genetikleri farklı'

Çin'de bir yarasanın yenilmesiyle başladığı iddia edilen ve tüm dünyaya yayılıp bütün hayatı hem sosyal hem ekonomik olarak birçok yönden değiştiren, can kayıplarına neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) durdurulamıyor.

Evde kalınması uygulamasının ardından sosyal hayata kontrollü olarak yeniden geçen dünyada bir ilginç gelişme de Hong Kong, Hollanda ve Belçika'nın ardından Amerika Birleşik Devleti'nde (ABD) yaşandı.

ABD'nin Nevada eyaletinde bir kişi, koronavirüse yakalanıp iyileşti.

ABD'de bir ilk

İyileşen hastanın yeniden koronavirüse yakalanarak enfekte oldu.

Amerikan medyasında yer alan habere göre, ABD'de bir kişide, ikinci defa koronavirüs tespit edilmesi bir ilk oldu.

Nevada'da ikamet eden 25 yaşında bir erkek, nisan ayında koronavirüse yakalandı. Hasta, iyileştikten 48 gün sonra yeniden enfekte oldu.

Bu sefer hastalık ağır nüksetti

Kovid-19'a ilk yakalandığı zaman hafif belirtileri olan hasta, ikinci defa enfekte olduğunda ise koronavirüs hastalığını daha ağır atlattı.

Dünyada bir ilk

Haberde, bu hadisenin dünyada bilinen ilk örnek olduğuna işaret edildi.

"Genetik olarak birbirinden farklı"

Nevada Üniversitesinden uzmanlar, iki defa hastalığa yakalanan kişideki ilk ve ikinci virüsün genetik açıdan birbirinden farklı oluğunu bildirdi.

Uzmanların bu açıklaması dikkat çekti.

Koronavirüs için uyarı: Rehavete kapılmayın

Koronavirüsle mücadelede maske, sosyal mesafe ve hijyen büyük önem arz ediyor. İnsanlar sık sık rehavete kapılmamaları için ikaz ediliyor. Dünyanın koronavirüs kabusunu ne zaman atlatacağı ise belirsizliğini koruyor.