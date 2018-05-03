Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

ABD'de skandal! Kadın askerler cinsel istismar mağduru

ABD'de yayımlanan yeni veriler, bir önceki mali yıla göre cinsel istismar vakalarında yüzde 10'luk bir artış olduğunu gösterdi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 13:21
ABD'de skandal! Kadın askerler cinsel istismar mağduru

ABD'de 2017 yılında 6700'den fazla Savunma Bakanlığı çalışanının cinsel istismara maruz kaldığı bildirildi. Pazartesi günü yayınlanan Pentagon verilerine göre, ABD ordusunda son on yılda en yüksek düzeyde cinsel istismar yaşandı.Yeni veriler, bir önceki mali yıla göre cinsel istismar vakalarında yüzde 10'luk bir artış olduğunu gösterdi.

6,769 KİŞİ CİNSEL SALDIRIYA UĞRADI

Toplamda 6,769 kişi 2017 yılı içinde cinsel saldırıya uğradı. Bu sayı, 2006'dan beri ulaşılan en büyük oran.Vakaların yaklaşık üçte ikisi disiplin cezasıyla sonuçlandı. Geriye kalan %38'lik kısım kanıt eksikliğinden dolayı herhangi bir yaptırıma maruz kalmadı.

AKTİF GÖREVDE OLANLARA YÖNELİK SALDIRILAR GERÇEKLEŞTİ!

Deniz Piyadelerindeki cinsel istismar vakalarındaki artış neredeyse yüzde 15'e ulaştı.Mart 2017'de, aktif görevli ve eski denizcilerden oluşan bir sosyal medya grubu kadın meslektaşlarının açık fotoğraflarını paylaşmakla suçlanmıştı ve Askeri Ceza Soruşturma Servisi tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatılmıştı.

 

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 13:21
  1. abd
  2. asker
  3. cinsel istismar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İlhan Kesici CHP'nin adayını açıkladı
    1. İlhan Kesici CHP'nin adayını açıkladı
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret..
    3. Öğretmen adaylarına müjdeli haber:..
    4. Bulgaristan'da sigara yasağı kısmen..
    5. Amerika'yı kızdıracak açıklama: Rusya,..
    6. Borsa piyasanın ilk yarısında yatay..
    7. Yunanistan Türk kepçe operatörünü..
    8. Denayer açıkladı! "Galatasaray'dan..
    9. ABD'de skandal! Kadın askerler cinsel..
    10. Tramvayda insanlık dersi veren gencin..
    11. Türkmenistan’dan Türkiye’ye karayolu..
    12. Yunan askeri gözaltına almıştı! Karar..
    13. YPG/PKK'nın inleri didik didik aranıyor
    14. "Finalde Ronaldo'nun ağladığını görmek..
    15. Türkeş'in danışmanı CHP'ye katıldı
    16. CHP'nin aday trafiği borsayı geçti
    17. 'Kadın yazılımcılar aranıyor' projesi..
    18. AB'den Türkiye mesajı! 2018'de...
    19. Galatasaray'a kritik maç öncesi kötü..
    20. Eskişehir’de FETÖ/PDY operasyonu: 2..
    Ertuğrul Bey, Halime Hatun'dan sonra evlendi mi? Ertuğrul Gazi'nin kaç eşi vardı?
    Ertuğrul Bey, Halime Hatun'dan sonra evlendi mi? Ertuğrul Gazi'nin kaç eşi vardı?
    Kosovalı Başbakanın gerçek yüzü: Müslüman değiliz, Türkler de...
    Kosovalı Başbakanın gerçek yüzü: Müslüman değiliz, Türkler de...
    Kılıçdaroğlu'ndan Ali Babacan'a adaylık teklifi!
    Kılıçdaroğlu'ndan Ali Babacan'a adaylık teklifi!
    Veriler açıklandı... Avrupa veled-i zina kaynıyor!
    Veriler açıklandı... Avrupa veled-i zina kaynıyor!
    Cumhurbaşkanı başdanışmanından genel af önerisi!
    Cumhurbaşkanı başdanışmanından genel af önerisi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Sınırda hareketlilik! Sınırı geçince Yunanistan göz altına aldı
    Sınırda hareketlilik! Sınırı geçince Yunanistan göz altına aldı
    Diriliş'e geri dönen Baycu Noyan tarihte kimdir? Nasıl öldü?
    Diriliş'e geri dönen Baycu Noyan tarihte kimdir? Nasıl öldü?