ABD'de skandal! Kadın askerler cinsel istismar mağduru

ABD'de 2017 yılında 6700'den fazla Savunma Bakanlığı çalışanının cinsel istismara maruz kaldığı bildirildi. Pazartesi günü yayınlanan Pentagon verilerine göre, ABD ordusunda son on yılda en yüksek düzeyde cinsel istismar yaşandı.Yeni veriler, bir önceki mali yıla göre cinsel istismar vakalarında yüzde 10'luk bir artış olduğunu gösterdi.



6,769 KİŞİ CİNSEL SALDIRIYA UĞRADI



Toplamda 6,769 kişi 2017 yılı içinde cinsel saldırıya uğradı. Bu sayı, 2006'dan beri ulaşılan en büyük oran.Vakaların yaklaşık üçte ikisi disiplin cezasıyla sonuçlandı. Geriye kalan %38'lik kısım kanıt eksikliğinden dolayı herhangi bir yaptırıma maruz kalmadı.



AKTİF GÖREVDE OLANLARA YÖNELİK SALDIRILAR GERÇEKLEŞTİ!



Deniz Piyadelerindeki cinsel istismar vakalarındaki artış neredeyse yüzde 15'e ulaştı.Mart 2017'de, aktif görevli ve eski denizcilerden oluşan bir sosyal medya grubu kadın meslektaşlarının açık fotoğraflarını paylaşmakla suçlanmıştı ve Askeri Ceza Soruşturma Servisi tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatılmıştı.