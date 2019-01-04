0553 313 94 23

"ABD’de siyasi akıl yok olmuştur"

İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Hüseyin Selami, ABD’de siyasi aklın yok olduğunu söyledi

04 Ocak 2019 Cuma 10:36
"ABD’de siyasi akıl yok olmuştur"

ANKARA (AA) - İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Hüseyin Selami, ABD’de siyasi aklın yok olduğunu ve ABD'nin İran’a yönelik tehditlerinin kendilerinde etki oluşturmadığını belirtti.

İran'ın Fars eyaletinde "Kutsal Savunma Dönemi Şehitleri Töreni"nde konuşan Selami, ABD'nin askeri gücünün zayıfladığını öne sürerek "ABD’de siyasi akıl yok olmuştur ve ABD'nin İran'a yönelik tehditleri etkisizdir." dedi.

İran resmi ajansı İRNA'nin haberine göre, ABD'nin siyasi anlamda tutarlı bir pozisyona sahip olmadığını dile getiren Selami, ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı ambargo ve psikolojik savaşı kaybettiğini iddia etti.

- ABD ile İran arasında uzay aracı gerginliği

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'ın gelecek aylarda fırlatmayı planladığı uzay araçlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada İran'ın gelecek aylarda fırlatmayı planladığı 3 uzay aracında kullanılan teknolojinin kıtalararası güdümlü füze teknolojisiyle aynı olduğunu savunarak, Tahran yönetimini sürecin durdurulmaması durumunda daha güçlü ekonomik ve diplomatik yaptırım uygulamakla tehdit etmişti.

Pompeo, İran'ın uzay araçlarının fırlatılması için kullandığı teknolojinin kıtalararası güdümlü füze teknolojisiyle aynı olduğunu ve bunun İran'ın füze programını geliştireceğini savunmuştu.

ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin, İran'ın bu adımını BMGK'nın 2231 sayılı kararını ihlal olarak tanımladığını belirten Pompeo, "Rejimin uluslararası güvenliği tehdit etmesine sessiz kalamayız." ifadesini kullanmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 10:36
  1. ABD
  2. Hüseyin Selami
  3. iran

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Genel Sağlık Sigortası ve SGK prim borçlarını yapılandıranlar için son ödeme tarihi 28 Şubat'a uzatıldı.
    1. Genel Sağlık Sigortası ve SGK prim..
    2. Bakan açıkladı! O süre uzatıldı
    3. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:..
    4. TCMB Aralık Ayı Fiyat Gelişmeleri..
    5. Adana'da peş peşe 6 deprem!
    6. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "4..
    7. Aile düşmanları Akit'e dava açtı
    8. Diplomanı nereden aldın Gamze abla?
    9. GÜNCELLEME - FETÖ'nün "mahrem..
    10. "ABD’de siyasi akıl yok olmuştur"
    11. Katilin ifadesi ortaya çıktı!..
    12. Osram akıllı ampulleri n11.com'da
    13. Kurumsal sektör hesapları
    14. Giresunspor'da ayrılık
    15. Geleceği Yazan Kadınlar'a 21 Ocak'a..
    16. GRAFİKLİ - Trafikteki taşıt sayısı 631..
    17. "Mansur Yavaş AK Parti'nin..
    18. Yolcular dikkat! Bazı uçak seferleri..
    19. Bursa’da okullar tatil mi?
    20. Rockets, Warriors'ı uzatmalarda yendi
    Bahçeli'ye hediye edilen kurt başı ile ilgili flaş sözler! 'Birtakım sonuçları olacaktır'
    Bahçeli'ye hediye edilen kurt başı ile ilgili flaş sözler! 'Birtakım sonuçları olacaktır'
    FETÖ'cü asker her şeyi itiraf etti! 'Üniversiteyi kazanamayınca...'
    FETÖ'cü asker her şeyi itiraf etti! 'Üniversiteyi kazanamayınca...'
    “CHP İzmir’de Bakan’ı aday gösterecek!”
    “CHP İzmir’de Bakan’ı aday gösterecek!”
    Polis, öğretmen, imam, hemşire...İşte mesleğine göre zamlı maaşlar
    Polis, öğretmen, imam, hemşire...İşte mesleğine göre zamlı maaşlar
    2018 enflasyon rakamları belli oldu
    2018 enflasyon rakamları belli oldu

    Günün Karikatürü

    4 Ocak 2019
    Genç kızın isteği Başkan Erdoğan'ı şaşırttı: Çok bela bir kızın var
    Genç kızın isteği Başkan Erdoğan'ı şaşırttı: Çok bela bir kızın var
    İmran Han'dan flaş Türkiye açıklaması: Artık zamanı gelmiştir
    İmran Han'dan flaş Türkiye açıklaması: Artık zamanı gelmiştir