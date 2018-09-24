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ABD’de siyahilerin can güvenliği yok!

Dün ırkçılığa karşı simge haline gelen siyahi lider Martin Luther King ile Malcolm X’i katleden kafatasçı Amerika, bugün de siyahileri hedef almaktan geri durmuyor.ABD’de son 3 yılda bine yakın siyahi, ırkçı polislerin kurşununa hedef olurken bir siyahi erkeğin vurulma olasılığının beyaz bir erkekten yedi kat fazla olduğubelirtildi.

24 Eylül 2018 Pazartesi 14:35
ABD’de siyahilerin can güvenliği yok!

ABD’nin ilk ‘ötekisi’ olan siyahlar için yüzyıllardır yerleşmiş olan önyargı ve sistematik ayrımcılık halen devam ediyor. ABD’de siyahilere yönelik artan polis cinayetleri, imparatorluğunu yerli halkın kemikleri üzerinde inşa eden Amerikan sisteminin gayr-i insani politikalarının son bulmayacağını gözler önüne serdi. Irkçılığa karşı savaş açan insan hakları savunucularının birer birer katledildiği Amerika’da son 3 yılda bine yakın siyahinin, ırkçı polislerin kurşununa hedef olduğu belirlendi.

ABD’NİN DEĞİŞMEYEN SORUNU

Siyahilere karşı uygulanan şiddet, Donald Trump başta olmak üzere hiçbir dönemde dinmedi. Akit’in polis telsizlerinden çıkan kayıtlardan yaptığı araştırmaya göre; Amerika’da devam eden ırkçı olaylarda 2017 yılında 313 siyahi, ABD polisi tarafından katledildi. Siyahilerin öldürülmesini “münferit olaylar” değerlendiren ABD’de 2016 yılında 289, 2015 yılında ise 346 siyahinin öldürüldüğü belirtildi.

POLİS ŞİDDETİ CEZASIZ KALIYOR

Siyahilerin öldürülmesine ilişkin açılan davaların takipsizlik kararları ile rafa kaldırılması da ırkçılığının örnekleri arasında gösteriliyor. Siyahileri orantısız şiddet kullanarak vuran beyaz polislerin çoğu zaman mahkemeye bile çıkarılmadan aklanması ülke genelinde geniş kapsamlı protestolara neden oluyor.

Yıllık gelirleri beyazların gerisinde olan ABD’li siyahiler, ülkede %9,6 ile en yüksek işsizlik oranına sahip. Silahsız siyah bir erkeğin polis tarafından vurulma olasılığının beyaz bir erkekten yedi kat fazla olduğu ABD’de nerdeyse her gün bir silahsız siyah, bir polis tarafından vurularak öldürülüyor. Küresel eşkıyanın hüküm sürdüğü topraklarda, her üç siyah erkekten biri hayatının bir bölümünde hapse giriyor. Hapishanedeki siyah oranı da nüfus içindeki oranlarının çok üstünde...

ABD’NİN KANLI MİRASI: IRKÇILIK

ABD’de devam eden siyahilere yönelik süren ırkçı tutumlar,  geçmiş tarihinden bugüne kalan bir miras... Tüm dünyada ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı simge haline gelen Amerikalı siyahi lider Martin Luther King, 4 Nisan 1968’de kaldığı otelin balkonunda silahlı saldırıya uğradı. Hapishane yıllarında İslam’ı seçen Malcolm X, 21 Şubat 1965’te ırkçılığa karşı düzenlediği konferansta göğsünden vuruldu. 16 kurşun yarası alan Malcom X kaldırıldığı hastanede şehadet şerbetini içti.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 14:35
  1. ABD
  2. siyahilerin vurulması

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