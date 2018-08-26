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ABD'de silahlı saldırı! Turnuvadan elendi, müsabakayı kana buladı

ABD'nin Florida eyaletindeki Jaksonville şehrinde düzenlenen bir e-spor organizasyonuna yönelik silahlı saldırıda, turnuvadan elendiği öne sürülen bir kişinin oyun salonunu basarak dört kişiyi öldürdüğü ve ardından intihar ettiği bildirildi.

26 Ağustos 2018 Pazar 21:50

ABD'nin Florida eyaletinde bir eğlence merkezinde rastgele ateş açıldığı ve yaralıların olduğu bildirildi.

Florida'nın Jaksonville şehrindeki bir eğlence merkezinde etrafa rastgele ateş açılması sonucunda ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor. Saldırının bilgisayar oyunu turnuvasının yapıldığı bir merkezde düzenlendiği bildirilirken ABD polisi, saldırıda birden fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve şüphelinin olay yerinde öldürüldüğünü açıkladı.

Jacksonville polisinin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, olayda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralılar olduğu belirtildi. Polis, saldırgan olduğundan şüphelenilen bir kişinin ölü ele geçirildiğini, olay yerinde ikinci bir saldırganın olup olmadığının bilinmediğini açıkladı.

Soruşturma sürerken, olay yeri yakınlarına giriş ve çıkışlar kapatıldı.

SALDIRI E-SPOR TURNUVASINDA DÜZENLENDİ

ABD’nin Florida eyaletine bağlı Jacksonville kentinde gerçekleştirilen saldırıda, e-spor turnuvası Madden NFL'nin (popüler bir Amerikan futbolu oyunu) yapıldığı Jacksonville Landing adlı eğlence merkezinde dört kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Polis, saldırganın olay yerinde intihar ettiğini açıkladı.

SALDIRGAN, TURNUVADA ELENEN BİR OYUNCU

Tanıklar, saldırganın turnuvada elenen bir oyuncu olduğunu söyledi. CNN’e konuşan bir görgü tanığı, saldırganı insanları vururken ve sonrasında da kendini öldürürken gördüğünü söyledi. Steven “Steveyj” Javaruski adlı bir oyuncu da saldırganın turnuvaya katılıp kaybettiğini öne sürdü.

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 21:50
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