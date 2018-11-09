ABD'de silahlı saldırı şoku! Okulu hedef aldılar
Amerika Birleşik Devletleri'nin North Carolina eyaletinde bir okula silahlı saldırı düzenlendi.09 Kasım 2018 Cuma 15:30
Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Karolina eyaletine bağlı Wilmington kentinde bulunan Topsail Lisesi'ne giren bir kişi ateş açtı.
Polisin açılan ateşe cevap verdiği aktarıldı.
TIME'a konuşan bir acil durum görevlisi, "Bütün birimlerimiz seferber oldu" dedi.
Dün 13 kişi hayatını kaybetmişti.
Dün ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Thousand Oaks bölgesinde bir bara silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırgan dahil toplam 13 kişi hayatını kaybetmişti.
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