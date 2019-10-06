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ABD'de gece kulübünde silahlı saldırı! Ölüler var

ABD medyasında yer alan habere göre, gece saatlerinde Kansas City'de bir gece kulübünde düzenlenen silahlı saldırı sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.

06 Ekim 2019 Pazar 15:02
ABD'de gece kulübünde silahlı saldırı! Ölüler var

ABD'nin Kansas eyaletinde gece kulübünde düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

KSHB-TV'nin haberine göre, Kansas City'de gece saatlerinde bir gece kulübünde silahlı saldırı düzenlendi.

Etrafa rastgele ateş açtı

Polisler, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin gece kulübüne girerek etrafa ateş açtığını, vurulan 9 kişiden 4'ünün hayatını kaybettiğini, 5'inin de yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Emniyet yetkilileri, olayın soruşturulduğunu, gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.

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Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 15:02
  1. ABD'nin Kansas eyaleti
  2. KSHB-TV
  3. Kansas City

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