ABD'de gece kulübünde silahlı saldırı! Ölüler var
ABD medyasında yer alan habere göre, gece saatlerinde Kansas City'de bir gece kulübünde düzenlenen silahlı saldırı sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.06 Ekim 2019 Pazar 15:02
ABD'nin Kansas eyaletinde gece kulübünde düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
KSHB-TV'nin haberine göre, Kansas City'de gece saatlerinde bir gece kulübünde silahlı saldırı düzenlendi.
Etrafa rastgele ateş açtı
Polisler, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin gece kulübüne girerek etrafa ateş açtığını, vurulan 9 kişiden 4'ünün hayatını kaybettiğini, 5'inin de yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını aktardı.
Emniyet yetkilileri, olayın soruşturulduğunu, gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.
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