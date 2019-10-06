ABD'de gece kulübünde silahlı saldırı! Ölüler var ABD medyasında yer alan habere göre, gece saatlerinde Kansas City'de bir gece kulübünde düzenlenen silahlı saldırı sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.

ABD'nin Kansas eyaletinde gece kulübünde düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. KSHB-TV'nin haberine göre, Kansas City'de gece saatlerinde bir gece kulübünde silahlı saldırı düzenlendi. Etrafa rastgele ateş açtı Polisler, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin gece kulübüne girerek etrafa ateş açtığını, vurulan 9 kişiden 4'ünün hayatını kaybettiğini, 5'inin de yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını aktardı. Emniyet yetkilileri, olayın soruşturulduğunu, gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.

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