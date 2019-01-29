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ABD'de okula silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda 5 polis yaralanırken saldırgan ölü olarak ele geçirildi.

29 Ocak 2019 Salı 07:37
ABD'de okula silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Houston kenti polis biriminden yapılan açıklamada, bölgedeki lisede silahlı saldırı düzenlendiği ve birçok polisin yaralandığı bildirildi. 

Yerel basında ise 5 polisin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. 

Saldırgan öldürüldü

Houston Belediye Başkanı Sylvester Turner, Twitter hesabından yaptığı açıklamada saldırganın ölü ele geçirildiğini duyurdu.

Saldırının nedeni henüz belirlenemezken çevredekilere olay yerinden uzak durmaları uyarısı yapıldı.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 07:37
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  • mikailmikail37 dk önce
    yeyin birbirinizi dünyanın vanpirleri kanınızda bogulun .

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