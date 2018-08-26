ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var!

ABD'nin Florida eyaletinde bir eğlence merkezinde rastgele ateş açıldığı ve yaralıların olduğu bildirildi.

ABD'nin Florida eyaletinde bir eğlence merkezinde etrafa rastgele ateş açılması sonucunda ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor. Saldırının bilgisayar oyunu turnuvasının yapıldığı bir merkezde düzenlendiği bildirilirken ABD polisi, saldırıda birden fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve şüphelinin olay yerinde öldürüldüğünü açıkladı.

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