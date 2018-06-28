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ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Annapolis kentinde gazete binasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 4 kişinin öldüğü, 22 kişinin de yaralandığı bildirildi. Gelen son dakika bilgilerine göre; saldırganın yakalandığı, gazete binasında ise arama yapıldığı öğrenildi.

28 Haziran 2018 Perşembe 23:46

ABD'nin Maryland eyaletinde yerel bir gazeteye bir kişinin düzenlediği silahlı saldırıda çok sayıda kişinin vurulduğu bildirildi. Amerikan medyası en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini iddia etti.

Başkent Washington'a 1 saatlik mesafede yer alan Annapolis kentinde faaliyet gösteren Capital Gazette adlı yerel bir gazetede silahlı saldırı meydana geldi.

Saldırıyla ilgili polis yetkilileri henüz resmi bir açıklama yapmazken, Amerikan medyasına yansıyan haberlerde gazete binasına giren silahlı saldırganın çok sayıda kişiyi vurduğu bildirildi.

CBS News kanalına konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen iki polis yetkilisinin, saldırıda en az 4 kişinin öldüğünü söylediği belirtildi.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 23:46
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