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ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Tennessee kentinde çıplak bir adam sabah erken saatlerde waffle dükkanını taradı. Saldırıda 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

22 Nisan 2018 Pazar 15:36
ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Tennessee kentinde silahlı bir kişinin bir waffle dükkanına girerek içerideki kişilere ateş açtığı belirtildi. AR-15 tipi silah taşıdığı belirtilen saldırganın çıplak olduğu ve üzerinde sadece yeşil bir ceket bulunduğu ifade edildi.

Saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılardan birinin durumu ise kritik. Olay yerinden koşarak uzaklaşan saldırganın, ceketini olay yerinde bıraktığı ve halen polis tarafından arandığı belirtildi.

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 15:36
  1. ABD

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