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Dünya

ABD’de silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var

ABD’nin Güney Carolina eyaletinde bulunan Lavish Lounge gece kulübüne yönelik sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Polis, gece kulübünde yaklaşık 12 kişinin vurulduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-05 15:18:00 -
ABD’de silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var

ABD'nin Güney Carolina eyaletinin Greenville kentinde gece kulübünde düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi yaralandı. Greenville emniyet biriminden yapılan açıklamada, gece kulübü Lavish Lounge'da sabaha karşı gerçekleşen silahlı saldırıda 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Olayla ilgili henüz gözaltına alınan olmadı.

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