ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var...

ABD'nin Florida eyaletinde bir eğlence merkezinde rastgele ateş açıldığı ve yaralıların olduğu bildirildi.

Florida'nın Jaksonville şehrindeki bir eğlence merkezinde etrafa rastgele ateş açılması sonucunda ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor. Saldırının bilgisayar oyunu turnuvasının yapıldığı bir merkezde düzenlendiği bildirilirken ABD polisi, saldırıda birden fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve şüphelinin olay yerinde öldürüldüğünü açıkladı.

Jacksonville polisinin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, olayda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralılar olduğu belirtildi.

Polis, saldırgan olduğundan şüphelenilen bir kişinin ölü ele geçirildiğini, olay yerinde ikinci bir saldırganın olup olmadığının bilinmediğini açıkladı.

Soruşturma sürerken, olay yeri yakınlarına giriş ve çıkışlar kapatıldı.