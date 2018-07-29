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ABD’de silahlı saldırı! En az 10 ölü

ABD’nin Louisiana eyaletinin New Orleans kentinde henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı saldırı düzenledi. Saldırırda en az 10 kişinin öldürüldüğü 7 kişinin de yaralandığını bildirildi.

29 Temmuz 2018 Pazar 08:38
ABD’de silahlı saldırı! En az 10 ölü

ABD silahlı saldırının şokunu yaşıyor. ABD’nin Louisiana eyaletinin New Orleans kentinde Güney Claiborne Bulvarı üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı kişilerin en az 10 kişinin öldürüldüğü 7 kişinin de yaralandığını açıklandı. New Orleans Polis Departmanı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, silahlı kişileri tespit etmek ve yakalamak için operasyon başlatıldığını duyurdu. 

Şehir polis sözcüsü Aaron Looney, New Orleans'taki saldırıda yaralananların Üniversite Tıp Merkezine ve bölgedeki çeşitli hastanelere götürüldüğünü duyurdu. 

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 08:38
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