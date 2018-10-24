ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda kişi vuruldu!

ABD'nin Kentucky eyaletine bağlı Jefferson bölgesindeki bir markette silahlı saldırı düzenlendiği duyuruldu.

Jeffersontown Polis yetkililerinden yapılan açıklamada, bir markette düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişinin vurulduğu belirtildi.

Olayda bir şüphelinin gözaltına alındığını kaydeden yetkililer, ölü ya da yaralı sayısına dair henüz açıklama yapmadı.