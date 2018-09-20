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ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda kişi vuruldu

ABD'nin Maryland eyaletinde silahlı saldırı düzenlendi. Bölge şerifi ise "Çok sayıda kurban var" açıklamasında bulundu.

20 Eylül 2018 Perşembe 17:43
ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda kişi vuruldu

ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Harford bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişinin vurulduğu bildirildi.

Harford Şerifi'nin resmi Twitter hesabından, "Spesutia Yolu ile Perryman Yolu arasındaki alanda bir silahlı saldırı olduğunu teyit edebiliriz. Çok sayıda kurban var." açıklamasında bulundu.

POLİS UYARIDA BULUNDU

Polis, saldırının sürdüğünü ve olaya müdahale edildiğini belirterek, çevredekilere olay yerine yaklaşmama uyarısında bulundu.

Harford, başkent Washington DC'nin yaklaşık 115 kilometre kuzeydoğusunda yer alıyor.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 17:43
  1. ABD
  2. silahlı saldırı
  3. Maryland
  4. Harford County
  5. Washington DC

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