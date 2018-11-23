ABD'de silahlı saldırı düzenlendi! Çok sayıda yaralı var
ABD'nin Alabama eyaletindeki bir alışveriş merkezine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Bugün dünya genelinde olduğu gibi ABD'de de Black Friday (Kara Cuma) adı altında alışveriş indirimleri düzenleniyordu.23 Kasım 2018 Cuma 10:10
ABD'nin Alabama eyaletindeki bir AVM'de Black Friday (Kara Cuma) alışverişi yapan kalabalığa ateş açıldı. Saldırı sonucu çok sayıda kişi yaraalanırken, saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi.
Çok sayıda polis ekibi sevk edildi
Saldırının ardından 3 kişi hastaneye ambulanslarla taşındı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
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