ABD'de silahlı saldırı düzenlendi! Çok sayıda yaralı var
ABD'nin Alabama eyaletindeki bir AVM'de Black Friday alışverişi yapan kalabalığa ateş açıldı.23 Kasım 2018 Cuma 10:10
ABD'nin Alabama eyaletindeki bir AVM'de Black Friday alışverişi yapan kalabalığa ateş açıldı. Saldırı sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Saldırının ardından bir şüphelinin vurularak etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Çok sayıda polis ekibi sevk edildi
Saldırının ardından 3 kişi hastaneye ambulanslarla taşındı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
YORUM YAZ