ABD’de silahlı saldırı
ABD’nin güneydoğusundaki Tennessee eyaletinde bulunan Memphis kentinde bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı.10 Eylül 2018 Pazartesi 13:43
ABD’nin güneydoğusundaki Tennessee eyaletinde bulunan Memphis kentinde bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı.
Olay yerine 4 ambulansın geldiği aktarılırken saldırıda en az 4 kişinin yaralandığı belirtildi.
Olay yerinde polis ekiplerinin incelemesi sürüyor. Polis, bir şüphelinin bulunduğunu açıklarken olayın ayrıntılarına ilişkin bilgi vermedi
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