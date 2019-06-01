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ABD’de silahlı saldırı: 11 ölü

ABD’nin Virginia eyaletinde bulunan Virginia Beach şehrinin mahkemenin de bulunduğu belediye merkezinde bir kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi.

01 Haziran 2019 Cumartesi 02:30
ABD’de silahlı saldırı: 11 ölü

ABD’nin Virginia eyaletinde bulunan Virginia Beach şehrinin mahkemenin de bulunduğu belediye merkezinde bir kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi.


Virginia Beach Polis Şefi James Cervera, saldırıda içeride bulunan altı kişi yaralanırken aralarında saldırganın da bulunduğu11 kişinin yaşamını kaybettiğini açıkladı . Virginia Beach Polis Departmanı halka bölgeden uzak durması için duyuru yayınladı.


Saldırının duyulmasından kısa bir süre sonra olay yerine varan polis ekipleri sadece bir saldırgan olduğunu belirtmiştiYaralıların durumu hakkında bilgi verilmezken mahkeme binası ve yakınlarda bulunan Sentara Anne Hastanesi güvenlik amaçlı olarak tecrit altına alındı.


Saldırısırasında içeride bulunan Megan Banton 20 kadar arkadaşıile beraber kendilerini ofise kitlediklerini ve çalışma masaları ile barikat kurduklarını ifade ederek “Ateşseslerini ve polisin herkese yere yatmasını söylediğini duyabiliyorduk. Neden biri böylebir şeyyapar" dedi.


FBI’dan yapılan açıklamada büroya bağlı birimlerin Virginia Beach Polis Departmanı’na yardımcı olmak için harekete geçtiği duyuruldu


Saldırıda yaralananlar helikopter ve ambulanslarla hastaneye taşındı.


Olayın ardından sosyal medyadan duyuru yapan Virginia Valisi Ralph Northam “Ben ve arkadaşların Virginia Beach’te gerçekleşen olayı yakından takip ediyoruz” dedi.


Virginia vali yardımcısı Justin Fairfax da yayınladığı mesajda polis departmanına gösterdiği başarıdan ötürü teşekkür ederek “kurbanlar ve aileleri için dua ediyoruz”” dedi.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 02:30
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