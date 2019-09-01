ABD'deki kanlı saldırı kameraya böyle yansıdı ABD'de polis çevirmesinde durdurulan silahlı saldırgan dehşet saçtı.

ABD'de polis çevirmesinde durdurulan silahlı saldırgan, önce polislere ateş açtı. Ardından olay yerinden kamyonetle kaçan saldırgan, çevredeki insanlara ateş açtı. Saldırıda, 5 kişi öldü, 21 kişi ise yaralandı. ABD'de kanlı saldırı ile sarsıldı! 5 ölü 20 yaralı

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