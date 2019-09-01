0553 313 94 23

ABD'deki kanlı saldırı kameraya böyle yansıdı

ABD'de polis çevirmesinde durdurulan silahlı saldırgan dehşet saçtı.

01 Eylül 2019 Pazar 10:47

ABD'de polis çevirmesinde durdurulan silahlı saldırgan, önce polislere ateş açtı.

Ardından olay yerinden kamyonetle kaçan saldırgan, çevredeki insanlara ateş açtı. Saldırıda, 5 kişi öldü, 21 kişi ise yaralandı.

ABD'de kanlı saldırı ile sarsıldı! 5 ölü 20 yaralı

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 10:47
  1. ABD
  2. saldırı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya'dan ABD'ye flaş uyarı!
    1. Rusya'dan ABD'ye flaş uyarı!
    2. Galatasaray Falcao'nun geleceği saati..
    3. Maden sektöründen açıklama: "Madenler..
    4. Beylikdüzü 6. Barış ve Sevgi..
    5. Hız ihlali yapan sürücülere ceza
    6. Futbol turnuvası finaline kadın..
    7. İran'da İsrail'in eğittiği iddia..
    8. Sürüye yıldırım isabet etti, 20 koyun..
    9. Gaziantep’te iki motosiklet çarpıştı:..
    10. PKK’dan Barış Günü’nde şiddet çağrısı
    11. Malatyalılar Erol Bulut’u unutmadılar
    12. Arkeolojik kazılarda 700 yıllık cami..
    13. Eskişehir'de hafif ticari araç tıra..
    14. Btc Turk Yeni Malatyaspor’dan 3..
    15. Sırtı yere gelmeyen başpehlivan Ali..
    16. Bu yolda arabalar rampa yukarı kendi..
    17. Mahsur kalan Rus turisti AFAD ekibi..
    18. Ehl-i Sünnet Tarikat ve Cemaatler..
    19. Kışın toplayıp sakladıkları karları..
    20. Hayvanların su ihtiyacı güneş..
    21. GRAFİKLİ - FETÖ sanıkları hesap veriyor
    22. Vanlı öğrencilerin büyük başarısı
    23. (Özel) Bebek bekleyen genç adam,..
    24. Yemeğin salçasını erkekler yapıyor
    25. Terörden arındırılan Kefrun Kalesi..
    26. Yabancıların konut alımı mobilya..
    27. Afganistan'da bir ABD askeri öldürüldü
    28. CHP 96 yaşında
    29. Milli basketbolcu Muhsin Yaşar'ın..
    30. Van'da 137 kilo 280 gram eroin ele..
    Rus uzmandan çarpıcı açıklama! ABD bundan korkuyor
    Rus uzmandan çarpıcı açıklama! ABD bundan korkuyor
    Ağrı belediye başkanı Savcı Sayan Akit’e konuştu: Hutbe güzeldi, Adana’da niye geç kalındı ona cevap versinler
    Ağrı belediye başkanı Savcı Sayan Akit’e konuştu: Hutbe güzeldi, Adana’da niye geç kalındı ona cevap versinler
    Erdoğan'dan 'F-35' resti: Parasını ödediğimiz uçakları vermiyorlarsa biz de...
    Erdoğan'dan 'F-35' resti: Parasını ödediğimiz uçakları vermiyorlarsa biz de...
    “Köprüden önce son çıkışla muhalefet oldunuz...” Kemal Öztürk’e ‘ihanet’ iması!
    “Köprüden önce son çıkışla muhalefet oldunuz...” Kemal Öztürk’e ‘ihanet’ iması!
    Balyoz sanığı eski albaydan şok iddia! “FETÖ’cülerin yerini FETÖ dolduruyor”
    Balyoz sanığı eski albaydan şok iddia! “FETÖ’cülerin yerini FETÖ dolduruyor”

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik ABD uyarısı
    Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik ABD uyarısı
    ASELSAN tarafından geliştirildi... TSK'nın gücüne güç katacak
    ASELSAN tarafından geliştirildi... TSK'nın gücüne güç katacak