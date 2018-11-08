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ABD'de silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

ABD'nin California eyaletinde bir barda çıkan silahlı çatışmada çok sayıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

08 Kasım 2018 Perşembe 11:10
ABD'de silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

ABD'nin California eyaletinde bir barda düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişinin öldürüğü ve yaralandığı öğrenildi.

Polis, Los Angeles Times'a yaptığı açıklamada, Los Angeles'ın 60 kilometre batısında Thousand Oaks'da Borderline Bar & Grill adlı barda silahlı saldırı düzenlendiğini bildirdi. 

Saldırıda en az 30 el ateş edildiği, çok sayıda kişinin öldüğü yaralandığı belirtildi. 

Güvenlik güçleri ve acil durum görevlilerinin olay yerine gittiği, halktan bölgeden uzak durmalarının istendiği kaydedildi. 

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 11:10
  1. ABD
  2. ABD saldırısı
  3. California
  4. Los Angeles Times

YORUM YAZ

  • cccccc27 dk önce
    Şimdi haberlerde şu konuşmalar geçer, Müslümansa terörist değilse akıl sağlığı bozuk.
  • Emrah ÖzbayEmrah Özbay45 dk önce
    Ne oldu neden çıktı çatışma
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