ABD'de silahlı çatışma! 2 polis öldü
ABD'de sabah saatlerinde yaşanan silahlı çatışmada 2 polisin hayatını kaybettiği, saldırgan'ın da yaralı olarak ele geçirildiği bildirildi.29 Eylül 2018 Cumartesi 17:11
ABD'nin Mississippi eyaletinde sabah saatlerinde yaşanan silahlı çatışmada 2 polis hayatını kaybetti.
Mississippi Kamu Güvenliği Biriminden Warren Strain, yaptığı açıklamada, Brookhaven kentinde polis ile bir saldırgan arasında silahlı çatışma çıktığını belirtti.
Olayda 2 polis memurunun yaşamını yitirdiğini aktaran Strain, şüphelinin de yaralı olarak ele geçirildiğini ve hastanede tedavi altına alındığını kaydetti.
Strain, olaya ilişkin daha fazla bilgi paylaşmazken, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
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