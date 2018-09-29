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ABD'de silahlı çatışma! 2 polis öldü

﻿ABD'de sabah saatlerinde yaşanan silahlı çatışmada 2 polisin hayatını kaybettiği, saldırgan'ın da yaralı olarak ele geçirildiği bildirildi.

29 Eylül 2018 Cumartesi 17:11
ABD'de silahlı çatışma! 2 polis öldü

ABD'nin Mississippi eyaletinde sabah saatlerinde yaşanan silahlı çatışmada 2 polis hayatını kaybetti. 

Mississippi Kamu Güvenliği Biriminden Warren Strain, yaptığı açıklamada, Brookhaven kentinde polis ile bir saldırgan arasında silahlı çatışma çıktığını belirtti.

Olayda 2 polis memurunun yaşamını yitirdiğini aktaran Strain, şüphelinin de yaralı olarak ele geçirildiğini ve hastanede tedavi altına alındığını kaydetti. 

Strain, olaya ilişkin daha fazla bilgi paylaşmazken, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 17:11
  1. ABD
  2. Silahlı çatışma
  3. 2 polis öldü
  4. Missisipi eyaleti

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