0553 313 94 23
impression

ABD'de silahlı çatışma! 12 ölü

ABD'nin California eyaletinde bir barda çıkan silahlı çatışmada 12 kişinin öldüğü bildirildi.

08 Kasım 2018 Perşembe 11:10
ABD'de silahlı çatışma! 12 ölü

ABD'nin California eyaletinde bir barda düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişinin öldüğü bildirildi.

Polis, Los Angeles Times'a yaptığı açıklamada, Los Angeles'ın 60 kilometre batısında Thousand Oaks'da Borderline Bar & Grill adlı barda silahlı saldırı düzenlendiğini bildirdi. 

Saldırıda en az 30 el ateş edildiği öğrenildi. 

Güvenlik güçleri ve acil durum görevlilerinin olay yerine gittiği, halktan bölgeden uzak durmalarının istendiği kaydedildi.

Polisin saldırganı vırarak etkisiz hale getirdiği açıklandı.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 11:10
  1. ABD
  2. ABD saldırısı
  3. California
  4. Los Angeles Times

YORUM YAZ

  • KARADAĞLIKARADAĞLI22 dk önce
    Başta ABD Ordusu ve Başkanları olmak üzere tüm kafirlerin ve zalimlerin Rabbim kökünü kazısın inşallah.
  • mehmet önenmehmet önen3 sa önce
    ne olmus ki
  • cccccc3 sa önce
    Şimdi haberlerde şu konuşmalar geçer, Müslümansa terörist değilse akıl sağlığı bozuk.
  • Emrah ÖzbayEmrah Özbay3 sa önce
    Ne oldu neden çıktı çatışma
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Hırsızların arabasında görenler şaşırıp kaldı... 3 kadın, 2 erkek, 5 koyun!
  1. Hırsızların arabasında görenler..
  2. İDDEF’ten Gine’de aşevi hizmeti
  3. Yassine Benzia'nın menajeri açıkladı!..
  4. İYİ Parti'de o isim disiplin kuruluna..
  5. Çiftekavak Deresi'ndeki kirliliğin..
  6. Hayatında ilk kez gördü, koşarak..
  7. Çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale..
  8. Hayvan taşıyan kamyon, minibüsle..
  9. Göksel Gümüşdağ'ın kuzeni CHP'den aday..
  10. Çikolatanın anavatanı neresi?
  11. Atatürk Havalimanı'nda 31 kg kokain..
  12. Karanlık odatv milleti aşağılayıp,..
  13. 91 gümüş sikke ele geçirildi
  14. Başkan Erdoğan'a hakaret etmişti!..
  15. Kaymakamlık binasında kafasına sıktı,..
  16. Üniversite öğrencisi sınava gitmek..
  17. CHP İstanbul adayları belli oldu,..
  18. Çay kanseri önlüyor mu?
  19. Galatasaray'da Fernando Reges koşulara..
  20. Mehmet Muharrem Kasapoğlu: El..
'Bu kararı almak kolay olmadı...' Aziz Kocaoğlu, AK Parti'ye mi geçiyor?
'Bu kararı almak kolay olmadı...' Aziz Kocaoğlu, AK Parti'ye mi geçiyor?
Ünlü gazeteci, "AK Parti'nin adayları tamam gibi" dedi, isimleri tek tek açıkladı!
Ünlü gazeteci, "AK Parti'nin adayları tamam gibi" dedi, isimleri tek tek açıkladı!
'Muhasebeci Kenan'ın gerici konuşmasından sonra, Turgay Güler'den CHP'ye çağrı!
'Muhasebeci Kenan'ın gerici konuşmasından sonra, Turgay Güler'den CHP'ye çağrı!
ABD basını seçim sonuçlarını açıkladı!
ABD basını seçim sonuçlarını açıkladı!
Memura 3 zam birden
Memura 3 zam birden

Günün Karikatürü

8 Kasım 2018
Trump kızacak! Ambargo başlamadan delindi
Trump kızacak! Ambargo başlamadan delindi
Savaş kapıda! Rusya açık açık tehdit etti...
Savaş kapıda! Rusya açık açık tehdit etti...