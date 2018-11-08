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ABD'de silahlı çatışma! 12 ölü

ABD'nin California eyaletinde bir barda çıkan silahlı çatışmada 12 kişinin öldüğü bildirildi.

08 Kasım 2018 Perşembe 11:10
ABD'de silahlı çatışma! 12 ölü

ABD'nin California eyaletinde bir barda düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişinin öldüğü bildirildi.

Polis, Los Angeles Times'a yaptığı açıklamada, Los Angeles'ın 60 kilometre batısında Thousand Oaks'da Borderline Bar & Grill adlı barda silahlı saldırı düzenlendiğini bildirdi. 

Saldırıda en az 30 el ateş edildiği öğrenildi. 

Güvenlik güçleri ve acil durum görevlilerinin olay yerine gittiği, halktan bölgeden uzak durmalarının istendiği kaydedildi.

Polisin saldırganı vırarak etkisiz hale getirdiği açıklandı.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 11:10
  1. ABD
  2. ABD saldırısı
  3. California
  4. Los Angeles Times

YORUM YAZ

  • mehmet önenmehmet önen2 sa önce
    ne olmus ki
  • cccccc2 sa önce
    Şimdi haberlerde şu konuşmalar geçer, Müslümansa terörist değilse akıl sağlığı bozuk.
  • Emrah ÖzbayEmrah Özbay3 sa önce
    Ne oldu neden çıktı çatışma
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