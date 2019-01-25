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ABD'de silahlı bir grubun üyeleri camiyi bombaladıklarını itiraf etti

Amerika'da silahlı bir grubun üyeleri Minnesota'da bir camiye boru bombası atarak saldırı düzenlediklerini itiraf etti

25 Ocak 2019 Cuma 11:57
ABD'de silahlı bir grubun üyeleri camiyi bombaladıklarını itiraf etti

MİNNESOTA (AA) - ABD silahlı bir grubun üyeleri, Müslümanları korkutarak ABD'den kaçırmak amacıyla, Minnesota eyaletinde bir camiye boru bombası attıklarını kabul etti.

AP'nin haberine göre, ABD vatandaşı Micheal McWhorter (29) ve Joe Morris (23), Minnesota eyaleti Bloomington bölgesindeki Dar el-Faruk İslam Merkezi'ne Ağustos 2017'de düzenledikleri bombalı saldırının yanı sıra bir kürtaj merkezine başarısız bir saldırı girişimi, silahlı soygun ve diğer suçları üstlendi.

Haberde, saldırıyı organize eden "Beyaz Tavşanlar" isimli grubun lideri Micheal Hari'nin (47) de İllinois'da gözaltında tutulduğu ifade edildi.

Zanlılar, itiraflarında İllinois eyaletinden yaklaşık 800 kilometre otomobil yolculuğunun ardından Minnesota'ya geldiklerini ve ardından grubun liderinin verdiği, içinde bir gaz karışımı bulunan boru bombasını sabah namazı öncesinde caminin camını kırarak içeriye attığını anlattı.

İtiraflarda, saldırganların "Müslümanların dinlerini serbest yaşamasına müdahale ve Müslümanlara ABD'de hoş karşılanmayacağı mesajını vermek" amacıyla saldırıyı düzenlediklerine yer verildi.

Saldırganların, ayrıca bir kürtaj merkezine attığı boru bombasının patlamadığı ve birkaç silahlı soyguna karıştıkları belirtildi.

ABD'nin Minnesota eyaletinde, Ağustos 2017'de Dar el-Faruk İslam Merkezi'ne bombalı saldırı düzenlenmişti.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 11:57
  1. ABD
  2. ABD milis grubu
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