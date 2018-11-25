0553 313 94 23

ABD'de Senatosu'ndan kiritk hamle! Suudi Arabistan şimdi yandı

ABD Senatosu'nun, Cemal Kaşıkçı cinayeti kapsamında Suudi Arabistan'a yaptırım uygulanıp uygulanmaması konusunda, Donald Trump yönetiminin üst düzey yetkililerinden brifing alacağı öğrenildi. Senato, alacağı bilgilere göre yaptırım yasasını geçirmeyi ve silah satışlarını durdurmayı değerlendirmeye alacak.

25 Kasım 2018 Pazar 07:31
ABD'de Senatosu'ndan kiritk hamle! Suudi Arabistan şimdi yandı

ABD Senatosunun, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti kapsamında, Suudi Arabistan'a yaptırım uygulanıp uygulanmaması konusunda, Donald Trump yönetiminin üst düzey yetkililerinden brifing alacağı belirtildi. 

Ülkedeki The Hill haber sitesinde yer alan haberde, Senatonun söz  konusu brifingi gelecek hafta alacağı aktarıldı.

Senatonun, Trump yönetiminden alacağı bilgilere göre Suudi Arabistan'a  yönelik yaptırım yasası geçirmeyi ve silah satışlarını durdurmayı  değerlendireceği ifade edilen haberde, Suudi ordusunun öncülük ettiği Yemen'deki  iş savaşın da görüşülecek ana konulardan olduğu kaydedildi.

Söz konusu brifingin, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ve ABD Dışişleri  Bakanı Mike Pompeo tarafından verileceği belirtildi, bakanlıklardan ise konuya  ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

The Hill'in ismini belirtmediği kaynaklara göre, Suudi Arabistan'a  yaptırım kararı alınmasının Trump'ın tutumundan dolayı kolay olmayacağı fakat  Senatonun Cumhuriyetçi kanadında bile Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a  yönelik yaptırım uygulanması düşüncesinin ağır bastığı ifade edildi.

Senatodan Trump'a ikinci mektup

Kaşıkçı cinayetine ilişkin, daha önce Trump'a bir mektup gönderen  Senato, ikinci bir mektup göndererek cinayetten doğrudan Veliaht Prens Muhammed  bin Selman'ın sorumlu olup olmadığının "Magnitsky Yasası" kapsamında açık bir  şekilde ortaya konulmasını talep etmişti.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Bob Corker  ile komitenin kıdemli üyesi Demokrat Bob Menendez tarafından yazılan mektupta,  "Son gelişmeler ışığında Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın, Bay Kaşıkçı'nın  öldürülmesinden sorumlu olup olmadığının spesifik bir şekilde kararınızda ortaya  konulmasını talep ediyoruz." ifadesine yer verilmişti.

Ayrıca mektupta, 10 Ekim'den itibaren 120 gün içinde Trump yönetiminin  Senato Dış İlişkiler Komitesine konuyla ilgili kararını iletmesinin beklendiği  vurgulanmıştı.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 07:31
  1. abd
  2. trump
  3. selman
  4. Cemal Kaşıkçı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'de Senatosu'ndan kiritk hamle! S. Arabistan şimdi...
    1. ABD'de Senatosu'ndan kiritk hamle! S...
    2. Cumhur İttifakı sonrası CHP'ye şok! 8..
    3. Terör örgütü PKK taktiği DAEŞ'ten..
    4. Trump'tan ABD'ye gelmek isteyen göçmen..
    5. Libertadores Kupası final maçı ertelendi
    6. Yorumcu Erman Toroğlu: Ankaragücü'nü..
    7. Rıdvan Dilmen: Bütün olumsuzluklara..
    8. Ertelenen olaylı River Plate - Boca..
    9. Cenk Tosun'lu Everton kazanmayı bildi!..
    10. Ronaldo atıyor Juventus kazanıyor!
    11. Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail..
    12. Ryan Babel'den sitem: Ben Messi değilim
    13. 15 yaşındaki çocuk, babasını vurdu!
    14. Mısır'da 4 bin yıllık firavun mezarı..
    15. Futbol: Barcelona, Madrid..
    16. Van merkezli 6 ilde terör operasyonu
    17. Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan..
    18. Boris Johnson'dan Brexit sorununa..
    19. "Bin Selman'ın ziyareti Cezayir'in..
    20. Süper Lig'e damga vuran maç!
    Lüks yatta ahlaksız parti! Arap prensleri, sarhoş oldu
    Lüks yatta ahlaksız parti! Arap prensleri, sarhoş oldu
    Anlaşma sağlandı! Artık tüm camilerde uygulanacak
    Anlaşma sağlandı! Artık tüm camilerde uygulanacak
    Sema Maraşlı'dan Cumhurbaşkanlığı'nın videosuna tepki: Erkekler kötüyse hiçbir erkeğe oy vermeyelim
    Sema Maraşlı'dan Cumhurbaşkanlığı'nın videosuna tepki: Erkekler kötüyse hiçbir erkeğe oy vermeyelim
    Yeniden Refah Partisi'nin listesi ortaya çıktı!
    Yeniden Refah Partisi'nin listesi ortaya çıktı!
    Türk devi satılıyor
    Türk devi satılıyor

    Günün Karikatürü

    25 Kasım 2018
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    FETÖ'cü Zaman'ın imtiyaz sahibi aklanınca 15 Temmuz gazisi isyan etti! Gazilik kimliğini ve madalyasını iade etti
    FETÖ'cü Zaman'ın imtiyaz sahibi aklanınca 15 Temmuz gazisi isyan etti! Gazilik kimliğini ve madalyasını iade etti