ABD’de sel felaketi : 2 ölü ABD’nin Pensilvanya eyaletinde şiddetli yağış nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi.

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde şiddetli yağış nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi.

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle hamile bir kadın ve oğlu hayatını kaybetti. Sel sularında sürüklenen araçta hamile kadın ve oğlu ölü olarak bulundu.

Douglass kasabası polis şefi John Dzurek, suda sürüklenen araçtaki kadının, acil durum için yaptığı görüşme esnasında irtibatın kesildiğini açıkladı.

Ulusal Meteoroloji Dairesi, Doğu Pensilvanya’nın bazı bölgeleri için sel nedeniyle acil durum ilan etti.

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