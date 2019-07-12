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ABD'de sel: 2 ölü

Pennsylvania eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel sularında sürüklenen bir araçta hamile kadın ve oğlu ölü bulundu

12 Temmuz 2019 Cuma 09:55
ABD'de sel: 2 ölü

PITTSBURGH (AA) - ABD'nin Pennsylvania eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selde sürüklenen bir araçta 2 kişinin cansız bedeni bulundu.

Douglass Kasabası Polis Şefi John Dzurek, basına yaptığı açıklamada, suda sürüklenen araçtaki kadının, acil durum yetkilileri ile telefonda görüştüğü esnada irtibatın koptuğunu belirtti.

Dzurek, yaklaşık beş saat süren aramaların ardından acil durum ekipleri tarafından bir nehir kolunda tespit edilen araçta, hamile bir kadın ile 8 yaşındaki oğlunun ölü bulunduğunu bildirdi.

Ulusal Meteoroloji Dairesi, doğu Pennsylvania’nın bazı bölgeleri için sel nedeniyle acil durum ilan etti.

Yağmur fırtınasının, Berks ve Montgomery bölgelerine taşınmasının ardından bazı araç ve konutların tahliye edildiği bildirilirken, yetkililer, halka mümkün olduğunca yüksek yerlere gitmeleri çağrısında bulundu.

Eyaletin çeşitli kesimlerinde etkili olan yoğun yağış derelerin taşmasına ve su altında kalan yolların saatlerce kapanmasına neden oldu.










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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 09:55
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