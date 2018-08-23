ABD'de savaş uçağı F-35'ten ilk büyük kaza! Acil iniş sonrası çöktü

ABD'ye ait F-35 A Lightning II savaş uçağı, Eglin Hava Kuvvetleri Üssü'ne acil iniş yaptı. Çarşamba günü öğleden sonra gerçekleşen inişin ardından park etmeye hazırlanan uçağın burun kısmı çöktü.

Hava üssünden yapılan açıklamada, "İtfaiye ekipleri acil olarak olay yerine sevk edildi, pilot yara almadan araçtan çıkarıldı" denildi.

ABD Hava Kuvvetleri, uçağın nasıl bu hale geldiğini araştırıyor.

Yeni nesil savaş uçakları F-35'lerin değeri yaklaşık 80 milyon dolar.

DAHA ÖNCE RAPOR EDİLMİŞTİ

F-35’lerin gökyüzüyle buluşmasından sonra gerçekleşen bu ilk önemli kazanın ardından, yaşanan sorunlarla gündemden düşmeyen uçaklar için yeni bir tartışma konusu daha oluştu. Daha öncede Pentagon raporunda F-35 savaş uçaklarının iniş takımlarında sorunlar yaşandığı belirtilmişti.