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ABD'de savaş uçağı düştü!

Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı F-35B tipi savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında düştü. Düşen uçağın pilotuyla alakalı herhangi bir bilgi verilmedi.

28 Eylül 2018 Cuma 22:18
ABD'de savaş uçağı düştü!

ABD Hava Kuvvetlerine bağlı bir AGüney Carolina'da eğitim uçuşu sırasında düştü. Pilotun koltuk fırlatma yöntemi ile uçağı terk ettiği kaydedilirken, pilotun sağlık durumuna ilişkin ise herhangi bir bilgilendirme yapılmadı.

ABD medyasının askeri yetkililere dayandırdığı haberlerde, Güney Carolina eyaletinde bulunan Deniz Piyadeleri'ne ait Beaufort Hava Üssü'nden kalkan uçakla, üsse 8 kilometre mesafede bağlantının kesildiği belirtildi.

Pilotun durumuna dair bilgi yok

Pilotun koltuk fırlatma yöntemi ile uçaktan atladığı kaydedilirken, pilotun sağlık durumuna ilişkin ise herhangi bir bilgilendirme yapılmadı.

Bunun yeni nesil F-35B uçaklarının ilk kazası olduğuna da dikkatin çekildiği haberde, dikey kalkış ve iniş yapabilen F-35B uçaklarında birçok teknik arızanın söz konusu olduğuna vurgu yapıldı. Ekim 2016'da yine aynı üsten havalanan bir F-35B'nin motorunda yangın çıkmış ve pilot üsse zorunlu iniş yaparak düşmekten son anda kurtulmuştu. ABD ordusuna ait F-35B savaş uçağı bu hafta ilk kez Afganistan'da bir Taliban hedefine yönelik hava saldırısında kullanılmıştı.

 

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 22:18
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