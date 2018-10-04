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ABD'de saldırı! Yüzlerce polis sevk edildi

ABD'nin Güney Carolina eyaletine bağlı Florence kentinde meydana gelen silahlı saldırıda 5 polis memuru yaralandı. Yüzlerce polis olay yerine sevk edildi, bölgede acil durum ilan edildi.

04 Ekim 2018 Perşembe 02:18
ABD'de saldırı! Yüzlerce polis sevk edildi

ABD'nin Güney Carolina eyaletine bağlı Florence kentinde meydana gelen silahlı saldırıda 5 polis memuru yaralandı.

ABD merkezli haber ajansı Associated Press'in haberine göre yaralıların sağlık durumu açıklık kazanmazken, olay yerine 100'ü aşkın polis sevk edildi. Bölgede 'acil durum' ilan eden polis yetkilileri, halka dışarı çıkmamaları çağrısı yaptı.

Saldırganın yakalanarak gözaltına alındığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 02:18
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