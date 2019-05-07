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ABD'de Rusya soruşturması tartışması sürüyor

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın eski hukuk danışmanı Don McGahn'in Rusya soruşturmasıyla ilgili belgeleri Temsilciler Meclisine vermesini engelledi- Beyaz Saray, söz konusu belgelerle ilgili inisiyatifin Trump'ın yetkisi dahilinde olduğunu ve belgelerin Kongreye gönderilmeyeceğini açıkladı

07 Mayıs 2019 Salı 21:55
ABD'de Rusya soruşturması tartışması sürüyor

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın eski hukuk danışmanı Don McGahn'in Rusya soruşturmasıyla ilgili belgeleri Kongreye vermesini engelleyen bir karar aldı.

Demokratların çoğunluğu elinde bulundurduğu Temsilciler Meclisi ile Beyaz Saray arasındaki Rusya soruşturması tartışmaları devam ediyor.

Trump'ın eski hukuk danışmanı McGahn'in soruşturma belgelerini resmi yollardan talep eden Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, Beyaz Saray engeline takıldı.

Beyaz Saray avukatı Pat Cipollone, Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi Başkanı Demokrat Jerrold Nadler'a yolladığı mektupta, komitenin McGahn'dan istediği belgelerle ilgili tüm yetkinin sadece Beyaz Saray'da olduğunu bildirdi.

- "Tüm kontrol Beyaz Saray'da"

Cipollone, mektubunda, "Beyaz Saray söz konusu kayıtları Özel Yetkili Savcının (Robert Mueller) soruşturmasıyla iş birliği kapsamında Bay McGahn'e vermişti; dolayısıyla bu kayıtlarla ilgili tüm kontrol Beyaz Saray'dadır." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray avukatı ayrıca, söz konusu belgelerle ilgili tüm inisiyatifin başkanlık yetkisine, dolayısıyla Trump'ın değerlendirmesine bağlı olduğunu vurguladı.

Rusya soruşturması sürecinde önemli bir rol oynayan Trump'ın eski hukuk danışmanı McGahn'in 21 Mayıs'ta komitede düzenlenecek oturuma katılması ve Kongre üyelerinin sorularını yanıtlaması bekleniyor.

Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, geçen hafta yaptığı resmi çağrı ile McGahn'in Rusya soruşturmasıyla ilgili elindeki tüm belgeleri komiteye teslim etmesi için salı gününe kadar süre vermişti.

Özel Yetkili Savcı Mueller 22 ay süren, Trump ve 2016 seçim kampanyası ekibinin Rusya'yla gizli anlaşma yaptığı iddialarına yönelik soruşturmasının raporunu 22 Mart'ta Adalet Bakanlığına sunmuştu. Adalet Bakanı Barr ise raporun önemli bulgularını iki gün sonra dört sayfalık bir mektupla Kongre'ye bildirmiş ve Trump'ın Rusya ile gizli bir iş birliği yaptığını gösteren bir sonuca ulaşılamadığını belirtmişti.

Trump, raporun sonucunda tamamen aklandığını savunurken, Demokratlar ise Trump'ın "adaleti engellemeye çalıştığını" iddia etmişlerdi.

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 21:55
  1. ABD
  2. Donald Trump
  3. Rusya soruşturması

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