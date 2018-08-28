0553 313 94 23

ABD'de restorasyon felaketi! Yüzlercesi sahile vurdu

ABD'nin California eyaletinde Malibu lagününde yüzlerce balık sahile vurdu. Felaketin lagünde başlatılan restorasyon çalışmasının sebep olduğu iddia ediliyor.

28 Ağustos 2018 Salı 12:13
ABD'de restorasyon felaketi! Yüzlercesi sahile vurdu

ABD'nin California eyaletindeki Malibu lagününde yüzlerce ölü balık sahile vurdu.

California Eyalet Parkları Angeles Bölgesi Müfettişi Craig Sap, yaptığı açıklamada, bilim adamlarının, Malibu lagününde geçen hafta çarşamba gününden bu yana devam eden balık ölümlerinin mevsim normallerinin üzerindeki su sıcaklığından kaynaklandığı tahmininde bulunduğunu söyledi.

RESTORASYONUN ZARAR VERDİĞİ SAVUNULUYOR

Yetkililerin, incelemelerde bulunmak üzere su ve balıklardan örnekler aldığını belirten Sap, balık ölümleriyle ilgili olarak yükselen besin değerleri, azalan çözünmüş oksijen seviyesi ya da lagünde artan balık sayısı gibi diğer ihtimallerin de üzerinde durulduğunu belirtti.

Malibu lagününde 2013 yılında tartışmalara yol açan bir restorasyon projesi hayata geçirilmişti.

Bazı çevreci gruplar, restorasyon projesinin, hassas doğal yaşam alanına ve ekosisteme zarar verdiğini ileri sürüyor. Yöre halkı da balıkların projenin başarısızlığı nedeniyle öldüğünü savunuyor.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 12:13
  1. Malibu
  2. California
  3. ABD

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Solcu kafa böyle bir şey! Dün söyledi bugün inkar etti
    1. Solcu kafa böyle bir şey! Dün söyledi..
    2. 'Siccin 5' dinî duygularımızı istismar..
    3. Mısır'dan Kıbrıs'ta tehlikeli girişim!..
    4. Marmara ve Ege'ye sağanak uyarısı
    5. Mourinho uçurumun kıyısında! Son 2..
    6. Ruhani'den ABD'ye gözdağı! 'En ufak..
    7. Süresiz nafaka mağdurları da çözüm..
    8. Kanter 3 buçuk! Türkiye'ye iade..
    9. Dubai’de esir ama aklı Türkiye’de
    10. İstanbul'da uyuşturucu operasyonu!
    11. Çin'de yolcu uçağı acil iniş yaptı!..
    12. "Benim de diyeceklerim var" dedi ve..
    13. Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dışişleri..
    14. Bayram tatilinin acı bilançosu belli..
    15. İYİ Parti'den ittifak kararı! Yerel..
    16. Zorla evlendirilmek istenen kız..
    17. ABD'de restorasyon felaketi!..
    18. Halıda hammadde ve makine millileşecek
    19. Turizmde bayram
    20. Aşiret düğününde dolar tepkisi! TL..
    Macron yine saldırdı! 'Erdoğan Türkiye'si ile Atatürk Türkiye'si aynı değil'
    Macron yine saldırdı! 'Erdoğan Türkiye'si ile Atatürk Türkiye'si aynı değil'
    Körfez'de büyük gerginlik! "ABD'nin orada işi yok"
    Körfez'de büyük gerginlik! "ABD'nin orada işi yok"
    Ekonomi Bakanlığı önerdi, Rusya bölünüyor!
    Ekonomi Bakanlığı önerdi, Rusya bölünüyor!
    Başkan Erdoğan'dan İran'a kritik ziyaret
    Başkan Erdoğan'dan İran'a kritik ziyaret
    AK Parti'nin yerel seçim anketi
    AK Parti'nin yerel seçim anketi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Rusya'dan ortak savaş uçağı açıklaması
    Rusya'dan ortak savaş uçağı açıklaması
    TRT'den alkış alan tavır! Yayından kaldırdılar
    TRT'den alkış alan tavır! Yayından kaldırdılar