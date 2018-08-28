ABD'de restorasyon felaketi! Yüzlercesi sahile vurdu

ABD'nin California eyaletindeki Malibu lagününde yüzlerce ölü balık sahile vurdu.

California Eyalet Parkları Angeles Bölgesi Müfettişi Craig Sap, yaptığı açıklamada, bilim adamlarının, Malibu lagününde geçen hafta çarşamba gününden bu yana devam eden balık ölümlerinin mevsim normallerinin üzerindeki su sıcaklığından kaynaklandığı tahmininde bulunduğunu söyledi.

RESTORASYONUN ZARAR VERDİĞİ SAVUNULUYOR

Yetkililerin, incelemelerde bulunmak üzere su ve balıklardan örnekler aldığını belirten Sap, balık ölümleriyle ilgili olarak yükselen besin değerleri, azalan çözünmüş oksijen seviyesi ya da lagünde artan balık sayısı gibi diğer ihtimallerin de üzerinde durulduğunu belirtti.

Malibu lagününde 2013 yılında tartışmalara yol açan bir restorasyon projesi hayata geçirilmişti.

Bazı çevreci gruplar, restorasyon projesinin, hassas doğal yaşam alanına ve ekosisteme zarar verdiğini ileri sürüyor. Yöre halkı da balıkların projenin başarısızlığı nedeniyle öldüğünü savunuyor.