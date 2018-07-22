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ABD'de rehine krizi! Polis çembere aldı

ABD'nin Los Angeles eyaletinde polis tarafından takip edilen bir şüpheli, aracı durdurulduktan sonra kaçtı. Bir markete giren şüphelinin marketin içindekileri rehin aldığı düşünülüyor.

22 Temmuz 2018 Pazar 06:42
ABD'de rehine krizi! Polis çembere aldı

Silahlı olduğu tahmin edilen şüphelinin markete girmesinin ardindan bazi müşterilerin marketin pencerelerinden kaçmaya başladığı belirtildi.

Polis olay yerini kordon altına aldı. Bölgeye giriş çıkışlar kapatıldı. Marketin içinde şüpheliyle birlikte kaç kişi bulunduğu henüz bilinmiyor.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 06:42
  1. abd
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