ABD'de rafineri tesisinde yangın Teksas eyaletindeki rafineride çıkan yangın nedeniyle 66 kişi hastanede tedavi altına alındı

ANKARA (AA) - ABD'nin Teksas eyaletinde, petrol şirketi ExxonMobil'e ait rafineride çıkan yangın nedeniyle 66 kişi hastaneye kaldırıldı. CNN'in haberine göre, yetkililer, Baytown şehrindeki rafineride gerçekleşen patlamanın ardından çıkan yangından etkilenen 66 kişinin hastanede tedavi altına alındığını belirtti. Yetkililer, hayati tehlikesi bulunmayan bu kişilerin tedavilerinin ardından taburcu edildiğini kaydetti. Şehir yetkilileri, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, zehirli gazların havaya karışma olasılığına karşı bölge sakinlerine güvenli yerlerde kalmaları yönünde yapılan uyarının, endişeye yol açacak herhangi bir kirlilik tespit edilmemesi üzerine kaldırıldığı ifade edildi. Kontrol altına alınan yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.



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