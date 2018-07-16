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ABD'de polis şiddetine karşı protestolar devam ediyor

Amerika'nın Chicago şehrinde 37 yaşındaki Harith Augustus'un polis kurşunuyla ölmesinin ardından bölge sakinleri sokağa çıktı.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 14:01
ABD'de polis şiddetine karşı protestolar devam ediyor

ABD'de polisin siyahilere yönelik şiddetine geçtiğimiz hafta sonu bir yenisi daha eklendi. 37 yaşındaki Harith Augustus, polis kurşunuyla hayatını kaybetti.

Olayla ilgili görüntülerin yayınlanmasının ardından bölge sakinleri, ağırlıklı olarak siyahilerin yaşadığı South Shore çevresinde olayı protesto etti.

Olay yerine giden polis ile protestocular arasında arbede çıktı. 

4 gösterici ve 3 polisin yaralandığı olaylarda bir polis aracı da ağır hasar aldı.

Öte yandan, Georgia eyaletinde tartışma yaratan başka bir olay meydana geldi. Hız sınırını aşan bir kadın sürücüyü durduran polisler, kadını gözaltına alıp almayacaklarına karar vermek için yazı tura attı.

Daha sonra kadını dikkatsiz araba kullanmaktan gözaltına aldılar.

Skandal görüntülerin medyaya yansıması sonrası polisin tutumu büyük tepki çekti.

Kaynak: TRT Haber, AP

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 14:01
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