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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısında azalma

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısında bu haftada da düşüş oldu.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 10:05
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısında azalma

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta azaldı.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık veriler, 18-24 Ağustos döneminde bir önceki haftaya göre ABD'de petrol sondaj kulesi sayısında 9 adet düşüş olduğunu gösterdi.

Böylelikle geçen hafta 869 olan ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 860'a gerilemiş oldu.

Petrol sondaj kulesi sayısında düşüş görülmesiyle, TSİ 23.00'te, dünya genelinde en yaygın olarak kullanılan Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı 75,62 dolar, ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 68,59 dolar seviyesinden işlem gördü.

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 10:05
  1. ABD
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