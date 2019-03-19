ABD’de petrokimya deposundaki yangın söndürülemiyor ABD’nin Teksas eyaletinde yer alan bir petrokimya deposunda 3 gün önce başlayan yangın devam ediyor.

ABD’nin Teksas eyaletinde yer alan bir petrokimya deposunda 3 gün önce başlayan yangın devam ediyor.



Teksas eyaletinin Houston kentinde bulunan bir petrokimya deposu 3 gündür yanıyor. Intercontinental Terminals Company LLC, tarafından yapılan açıklamada tesiste bulunan sekiz depolama tankının alev aldığı belirtildi. Kentin kuzeyindeki yerleşim bölgelerinde, yangın nedeniyle gökyüzünü duman kaplarken çevreye kimyasal maddelerin kokusunun da yayıldığı belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiği, yangının 2 gün daha sürmesinin beklendiği öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.