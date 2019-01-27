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ABD'de yaşanan 2 silahlı saldırıda en az 5 kişi öldü!

ABD'nin Louisiana eyaletinde yaşanan iki ayrı silahlı saldırıda en az 5 kişi hayatını kaybetti.

27 Ocak 2019 Pazar 07:46
ABD'de yaşanan 2 silahlı saldırıda en az 5 kişi öldü!

Louisiana'nın Ascension ve Livingston semtlerinde meydana gelen iki ayrı silahlı saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi.

Livingston Şerifi Jason Ard, sosyal medyada yaptığı açıklamada, semtte 3 kişinin silahlı saldırı sonucu öldürüldüğünü belirtti.

Ancension Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, bir karı-kocanın silahla  vurularak öldürüldüğü ve kurbanların 21 yaşındaki oğlunun ise cinayet zanlısı  olarak arandığı kaydedildi.

"Saldırılar birbiriyle bağlantılı"

Ascencion Şerif Sözcüsü Allison Hudson da iki semtteki vakaların birbiriyle bağlantılı olduğuna inandıklarını ve iki semt yetkililerinin birbiriyle iş birliği içinde çalıştığını kaydetti.

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 07:46
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