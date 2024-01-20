ABD'de peş peşe duyuru! Ülkede konuşuluyor: tüm ülkeyi öldürmeye yetecek kadar fentanil ele geçirildi

ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) açıklamasında 2023 yılında gerçekleştirilen operasyonlarda 386 milyon doz fentanil ele geçirildiğini duyurdu.

Ele geçirilen uyuşturucunun en az 77 milyonunun hap formunda, 5 bin 400 kilosunun ise toz halde bulunduğu aktarıldı. Hapların 4,2 milyonu, toz haldeki fentanilin ise yaklaşık 500 kiğlosu reçeteli ilaçların içine gizlenmiş olarak tespit edildi.

Açıklamada, "Bu, DEA tarafından bir yıl içinde ele geçirilen en yüksek fentanil miktarı. Tüm Amerikalılar öldürmeye yetecek kadar çok." ifadelerine yer verildi.

Laboratuvar araştırmalarına göre 10 fentanil hapından 7'si ölümcül dozda uyuşturucu içeriyor.

DEA'in geçen yıl gerçekleşen operasyonlarda ele geçirdiği fentanillerin yüzde 10'u New York şehrinde bulundu.

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New York şehrinde el konan metamfetamin miktarında yüzde 270, metamfetamin haplarında yüzde 307, kokain miktarında ise yüzde 55 artış gözlemlendi.