ABD'de "pedofil papazlara bilerek görev verildi" davası

NEW YORK (AA) - ABD'nin West Virginia eyaletinde, Wheeling-Charleston Piskoposluk Bölgesine, çocuklara cinsel istismarda bulunan papazları bilerek işe aldığı gerekçesiyle dava açıldı.

ABD'de, Katolik kiliselerindeki çocuklara cinsel istismar iddialarının yankıları devam ederken, West Virginia'da açılan dava olaya yeni boyut kazandırdı.

The Hill'in haberine göre, West Virginia Başsavcısı Patrick Morrisey, Wheeling-Charleston Piskoposluk Bölgesine, "pedofil papazları bilerek işe aldığı" gerekçesiyle dava açtı.

Dava dilekçesinde, eski Başpiskopos Michael Bransfield'in işe alacağı papazların geçmişlerini yeterli şekilde araştırmadığı, bazen de kiliselerde çocuklara cinsel istismarda bulunduğunu kabul eden kişilere görev verdiği belirtildi.

Dilekçede, pedofili olduğunu ve bu konuda tedavi gördüğünü itiraf eden bazı papazlara okullarda görev verildiği ve ailelerin bu durum hakkında bilgilendirilmediği kaydedildi.

West Virginia Başsavcısı Morrisey konuyla ilgili, " Wheeling-Charleston Piskoposluk bölgesine ve okullarına güvenip para ödeyen aileler, tam bir şeffaflığı hak ediyor." açıklamasında bulundu.

- ABD'de kiliselerde cinsel taciz iddiası



ABD'nin Pensilvanya Başsavcısı Josh Shapiro, iki yıllık soruşturmanın ardından ağustosta çocuklara yönelik cinsel istismarların Pensilvanya ve Vatikan'daki kıdemli kilise yetkililerince ''sistematik'' şekilde örtbas edildiği sonucuna ulaştıklarını söylemişti.



Başsavcının açıklamasının ardından ülkedeki birçok eyaletteki Piskoposluk bölgeleri, çocuklara cinsel tacizde bulunduğu belirlenen rahiplerin ismini açıklamıştı.