ABD'de parti sırasında ev çöktü! Çok sayıda yaralı var
Amerika Birleşik Devletleri'nin Carolina eyaletinde bir evin parti sırasında zemini çöktü. Meydana gelen olayda 30 kişi yaralandı.21 Ekim 2018 Pazar 17:58
ABD’nin Güney Carolina eyaletinde bir ev partisi sırasında apartman katının çökmesi sonucu 30 kişi yaralandı.
Güney Carolina Clemson Üniversitesi yakınlarındaki bir apartman dairesinin büyük bir ev partisi sırasında zemini çöktü. Büyük paniğin yaşandığı olayda 30 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Clemson polisi tarafından yapılan açıklamada, yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
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